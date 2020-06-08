اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاب أمريكي يحاول دهس المتظاهرين في سياتل (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب أمريكي يحاول دهس المتظاهرين في سياتل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق فيديو قيام شاب أمريكي بمحاولة دهس المتظاهرين ضد العنصرية في سياتل بواشنطن بسيارته.

 

 

Advertisements

وأظهر الفيديو محالة الشاب لجهس المتظاهرين قبل أن يُطلق النار على أحدهم بمسدس يدوي عندما حاولوا التصدي له.

وخرج الشاب من سيارته ليفر هاربًا وابتعد المتظاهرون عنه بعد أن تسبب في إصابة فتاة في ذراعها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب أمريكي يحاول دهس المتظاهرين في سياتل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا