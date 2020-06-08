شكرا لقرائتكم خبر عن شاب أمريكي يحاول دهس المتظاهرين في سياتل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق فيديو قيام شاب أمريكي بمحاولة دهس المتظاهرين ضد العنصرية في سياتل بواشنطن بسيارته.

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وأظهر الفيديو محالة الشاب لجهس المتظاهرين قبل أن يُطلق النار على أحدهم بمسدس يدوي عندما حاولوا التصدي له.

وخرج الشاب من سيارته ليفر هاربًا وابتعد المتظاهرون عنه بعد أن تسبب في إصابة فتاة في ذراعها.