شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة "حلا شيحة " التي اعلنت التوبة وارتدت الحجاب.. شاهدو كيف عادت للفضائح بقوة.. صور عارية لم يتخيلها احد !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بعد ان ظهرت بجلسة تصوير وُصفت بالجريئة والفاضحة .

وخرجت حلا شيحة عن صمتها وهي التي اعلنت قبل أشهر قليلة التخلي عن الحجاب والعودة للتمثيل مرة أخرى توضّح لمنتقديها بأن ملابسها الجريئة حرية شخصية ليس لها علاقة بالدين أو العبادات .

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وقالت حلا شيحة وفق ما نقل موقع ارم نيوز إن لها جمهورها الكبير الذي يحبها ويقدرها بعيدًا عن توظيف الأمور في حروب شخصية“ .

وتابعت حلا شيحة : ”الدين مش ترهيب أو بالعافية، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكًا للحقوق والحريات الشخصية“.

وأكدت حلا شيحة، أنها تمارس حياتها بحرية واقتناع بعيدًا عن الغلو والتشدد أو فرض رأيها أو اتجاهاتها على أحد، مشددة على ”ضرورة احترام حياة الإنسان الخاصة وعدم توجيه تجريح أو توبيخ لها، لأن الدين الإسلامي حض الجميع على احترام حرية الإنسان وعدم التعدي عليها“.

وأوضحت أنها تراجع نفسها وتحاسبها في كل الأوقات، مطالبة الجميع بـ“احترام حريتها الشخصية“ رافضة التطاول أو التجاوز في حقها.

ووعدت حلا جمهورها بمواصلة أعمالها الجيدة لتكون عند حسن ظنهم بها، مطالبة بعدم ترديد الشائعات أو ملاحقة الاتهامات الباطلة التي تؤذيها كثيرًا.