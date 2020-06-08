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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل.. انفجار الحرب مجددا في أبين بشكل هو الأعنف بمختلف أنواع الأسلحة "تفاصيل أولية"

اندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة، الاثنين، بين القوات الجنوبية من جهة، ومليشيا الإخوان من جهة ثانية، في وادي سلا بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية، باندلاع معارك شرسة في وادي سلا بمحور الطرية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستمرت لساعات.

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وأشارت إلى أن مليشيا الإخوان عاودت تنفيذ محاولة تسلل باتجاه المواقع المتقدمة للقوات الجنوبية، إلا أن الأخيرة أحبطتها سريعاً.

وكانت مليشيا الإخوان قد تكبدت خسائر قاسية، يوم الأحد، على يد القوات الجنوبية في أبين، وسقط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى وأسرى.