جل السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويقلب سلطنة عُمان بمعلومات صادمة وغير متوقعة (شاهد الصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويقلب سلطنة عُمان بمعلومات صادمة وغير متوقعة (شاهد الصور) والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - نجل السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويقلب سلطنة عُمان بمعلومات صادمة وغير متوقعة (شاهد الصور)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صورة تغريدات مجمعة من حساب على "تويتر" منسوب لنجل السلطان هيثم بن طارق. وقال الحساب الذي يحمل اسم "يزن آل سعيد": "واقع مرير أن تقابل موظفي الجهات الحكومية بوجوههم العابسة واللامبالاة بل لا يردون حتى السلام وحين يعرفون شخصك فقط لقبيلتك يقفون تبجيلًا". عُمان بلا إشاعات @RumorsOman لا صحة لما يتداول عن التغريدات المنسوبة لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، حيث أن الحساب منتحل ولا يمثل سموه. View image on Twitter 40 10:38 PM - Feb 11, 2020 Twitter Ads info and privacy 41 people are talking about this وأضاف الحساب: "واقع مرير أن شر مكان، مكان لا صديق فيه؛ تنطبق هذه الحكمة في الدوائر الحكومية، فالمعاملات لا تمشي بنظام، وإنما بمن يكون صاحبها.. تخبط".

Advertisements

وتابع الحساب المنسوب لنجل السلطان هيثم بن طارق: "واقع مرير أن نطالب بالتغيير والإصلاح وأساسًا الضمائر محتاجة إلى الإصلاح في الأفراد قبل المؤسسات". وختم الحساب، بقوله: "واقع مرير.. ذهبت لأنهي اليوم معاملة في جهة حكومية فقال الموظف إنها ستنتهي قبل شهر، فطلبت منه تسجيلها ولما أبصر بطاقتي الشخصية أنهاها في ساعة".

عُمان نيوز | OMAN NEWS @oman1_news لا يوجد أي حساب لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ونجله صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في كافة منصات التواصل الاجتماعي.. View image on Twitter 188 7:55 PM - Feb 12, 2020 Twitter Ads info and privacy 56 people are talking about this وأحدثت التغريدات ضجة على مواقع التواصل في سلطنة عمان، إلا أن حساب "عمان بلا شائعات" أكد أنه "لا صحة لما يتداول عن التغريدات المنسوبة لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد". من جانبه، أفاد حساب "عمان نيوز"، بأنه "لا يوجد أي حساب لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ونجله صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في كافة منصات التواصل الاجتماعي".

Advertisements