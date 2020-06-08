أزمة أكسجين في إب بالتزامن مع انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

إب - الخليج 365

تشهد محافظة إب "وسط البلاد" أزمة جديدة متمثلة بإنعدام مادة الأكسجين في المستشفيات الحكومية والخاصة، بالتزامن مع انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا بمختلف مديريات المحافظة.



وقالت مصادر طبية إن أزمة جديدة، تعيشها إب، إذ انعدمت مادة الأكسجين في المستشفيات الحكومية والخاصة، بعد أيام من إرتفاع أسعار إسطوانات الأكسجين ووجود سوق شبيهة بالسوق السوداء لمادة الأكسجين، حيث يباع لمرضى ويتم إستخدامه في المنازل.

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وأطلق مرضى وأسرهم مناشدات عاجلة لإنقاذ المرضى، وإمدادهم بمادة الأكسجين.

وتأتي أزمة إنعدام الأكسجين في محافظة إب، بالتزامن مع تفشي وانتشار وباء كورونا وتسجيل عشرات الإصابات والوفيات بعدد من مديريات المحافظة، وفي ظل احتياج المرضى في غرف العناية المركزة التي تمتلئ بمرضى كورونا لمادة الأكسجين.

وخلال الساعات الماضية توفي 23 شخص في عدد من مديريات محافظة إب، بعضهم جراء إصابتهم بكورونا والبعض في منازلهم، وآخرين بأمراض أخرى