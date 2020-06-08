مديرعام شرطة محافظة تعز يعزي في وفاة نائب مدير الأدلة الجنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

تعز - الخليج 365

بعث مدير شرطة تعز، تعزية بوفاة نائب مدير الأدلة الجنائية.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص التعزية:

*"بسم الله الرحمن الرحيم"*

*"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"*

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ونفوس راضية مطمئنة تلقينا في إدارة عام شرطة محافظة تعز نبأ وفاة النقيب مصطفى النخلاني نائب مدير الأدلة الجنائية وأحد الضباط الأكفاء والكوادر الأمنية البارزة الذين خدموا الوطن ولهم بصماتهم البطولية في أداء واجباتهم ومهامهم الأمنية بجدارة واقتدار خلال فترة عملهم بإدارة البحث الجنائي بشرطةمحافظة تعز و قد عاش الفقيد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة هذا الوطن ومثل رحيله خسارة كبيرة لمحافظة تعز والوطن عامة ....

وبهذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساه لأبنائه ولكافة أسرته ومحبيه .

سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا اليه راجعون

عميد /

منصور عبد الرب الأكحلي

مدير عام شرطة محافظة تعز