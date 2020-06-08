شاهد.. لقاء أحمد سالم باصريح بعددٍ من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بتوجيهات من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، صباح اليوم بالمكلا، بعددٍ من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في نطاق المحافظة.



ويأتي عقد هذا اللقاء الذي حضره مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الأشولي استجابة من المنظمات الدولية لنداء السلطة المحلية بالمحافظة بشأن مساندة جهودها لمساعدة الأسر المنكوبة التي تضرّرت من مياه الأمطار والسيول الأسبوع المنصرم في مديريات حجر وبروم ميفع ويبعث.

وقدّم الوكيل باصريح تقريراً عاماً حول الأضرار في الأرواح والبنية التحتية والمتمثلة بالطرقات والجسور وشبكتي المياه والكهرباء والزراعة والمستشفيات، إلى جانب الأضرار في الممتلكات الخاصة التي خلفتها كارثة السيول الأخيرة بالمديريات الغربية، بهدف إطلاع المنظمات على حجم الأضرار.

واستمع وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية من ممثلي المنظمات الدولية الى أبرز التدخلات العاجلة لمساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة لرفع الضرر عن الأهالي والتخفيف عنهم أزمة السيول التي يمرون بها.

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وأكد ممثلو مكاتب المنظمات الدولية بالمحافظة بالتواصل مع المكاتب الرئيسة واطلاعهم على حجم الأضرار، والبدء في المراحل القادمة بتنفيذ المشاريع الانسانية والخدمية والصحية.

وأشاد الوكيل باصريح بالتفاعل والاستجابة السريعة من قبل ممثلي المنظمات الدولية لمساعدة أهاليهم المتضررين من كارثة السيول، مؤكداً استعداد السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المنظمات الدولية على تنفيذ مشاريعهم بالمحافظة، مشيراً إلى انه سيتم عقد لقاءات دورية مع المنظمات الإغاثية الدولية لمناقشة سير الأعمال المنفذة وتقييمها.

معرباً عن شكره لاستجابة المنظمات الإغاثية المحلية والدولية العاملة بالمحافظة مع نداء الواجب الذي أطلقته السلطة المحلية بالمحافظة، مثمناً دورهم البارز في تنفيذ المشاريع والأعمال الإغاثية والانسانية السابقة، ومتمنياً سرعة مساندتهم ووقوفهم في الظرف الاستثنائي الذي تمر به المديريات الغربية بمحافظة حضرموت