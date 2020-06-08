البحسني يؤكد خسارة المحافظة برحيل الفقيد العقيد سعيد بامطرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي لأسرة وذوي المغفور له بإذن الله تعالى العقيد سعيد عمر فرج بامطرف، أحد القادة العسكريين المشهود لهم بالحنكة والالتزام بالمنطقة العسكرية الثانية.



Advertisements

وأكد المحافظ البحسني خسارة المحافظة برحيل الفقيد العقيد سعيد بامطرف الذي كان من المبرزين في السلك العسكري، وتم ابتعاثه للالتحاق بالكلية العسكرية بعدن في ثمانينيات القرن الماضي، وكان من ضمن ضباط قوة الردع العربي التي تم إرسالها إلى لبنان، وتدرّج في السلك العسكري وتبوأ مناصب قيادية، أبرزها نائب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وتم انتدابه مؤخراً الى شعبة العمليات بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وللفقيد بصماته الكبيرة في المؤسسة العسكرية خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء، وبرحيله فقد خسرت المؤسسة العسكرية واحداً من خيرة رجالها أفنوا حياتهم خدمة للوطن، كما كان مثالاً للعسكري الشجاع والمتمكن في مختلف المواقع التي شغلها وقدوة في الانضباط و التميّز في أداء مهامه وواجباته.

وابتهل المحافظ إلى المولى تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.