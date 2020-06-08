محافظ حضرموت يشيد بتفاعل شركة بترومسيلة ومساندتها للجهود الرسمية والمجتمعية (صور)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على حجم المساهمات التي قدّمتها شركة بترومسيلة لدعم القطاع الصحي لمواجهة وباء فيروس كـورونا المستجد.



واستمع المحافظ خلال لقائه مسؤول العلاقات بشركة بترومسيلة سليمان الجابري إلى شرح تفصيلي لما حوته الدفعات الثلاث من المساعدات التي تسلمتها مكاتب الصحة بالوادي والساحل من معدات وتجهيزات طبية نوعية.

وقدّم الجابري عرضاً لما قدمته الشركة لمواجهة الجائحة، مشيراً إلى تواصل جهودها لمساندة السلطات الصحية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ومحافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

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وأشاد محافظ حضرموت بتفاعل شركة بترومسيلة ومساندتها للجهود الرسمية والمجتمعية الرامية لمكافحة الوباء والحد من انتشاره، مؤملاً استفادة القطاع الصحي من هذه التجهيزات في تعزيز جبهات مواجهة الوباء .

وقال المحافظ البحسني إن المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية ومنها شركة بترومسيلة تقف في خندق واحد مع السلطة المحلية والقطاع الصحي لمواجهة هذا الفيروس الخطير وفي مختلف جوانب التنمية، شاكراً في هذا الجانب جهود الإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بالمدير العام التنفيذي للشركة محمد أحمد بن سميط