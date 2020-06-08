الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أسقط الجيش الوطني اليوم الإثنين، طائرة مسيرة حوثية في مديرية بمحافظة صنعاء.



وأفادت مصادر عسكرية بأن مليشيا الحوثي أطلقت طائرة مسيرة باتجاه محافظة مأرب وتمكنت قوات الجيش الوطني من اسقاطها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وتستخدم ميليشيا الحوثي طائراتها المسيرة وصواريخها البالستية لاستهداف المدنيين عقب هزائمها المتكررة في جميع الجبهات.

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وبدلا من الانضمام إلى باقي الأطراف اليمنية في تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف الأعمال العدائية والتوحد لمحاربة كورونا.

وظهر زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، نهاية مارس/آذار الماضي، يتوعد باستخدام ما وصفها بـ"قدرات عسكرية متطورة" في العام السادس من الحرب.

وفي محاولة للتغطية على الدعم الإيراني لجماعته بالأسلحة منذ 5 سنوات، زعم الحوثي أن مليشياته باتت تنتج مختلف أنواع الأسلحة، من الكلاشينكوف إلى الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة بدون طيار.