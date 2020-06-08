الجيش الوطني يستهدف مواقع وتعزيزات الحوثي في نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.



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وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية .

إلى ذلك أسقط الجيش الوطني صباح اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.

وكانت قوات الجيش حررت، السبت، مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الاغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم، خلال معارك تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العدد والعدة