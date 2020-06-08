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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يستهدف مواقع وتعزيزات الحوثي في نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية .
إلى ذلك أسقط الجيش الوطني صباح اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.
وكانت قوات الجيش حررت، السبت، مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الاغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم، خلال معارك تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العدد والعدة
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