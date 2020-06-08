تعرض قرى ومزارع الجبلية جنوب الحديدة للقصف الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 تعرضت القرى ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، لقصف مدفعي وصاروخي من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأفادت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبسلاح م.ط 23، وبصواريخ “لُــو” الموجهة بشكل هستيري. Advertisements وأضافت المصادر، ان القصف تزامن مع استهداف بالأسلحة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 وعمليات قنص مكثفة للمواطنين المارة في الطرقات والمزارع. وأشارت المصادر أن القصف والإستهداف الحوثي تسبب في تعطيل أعمال المواطنين، إلى جانب إحداث حالة من الرعب نتيجة القصف الحوثي العنيف. وتشهد الأحياء والقرى السكنية في مختلف مناطق الحديدة لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي بشكل يومي في ظل صمت وتخاذل أممي مطبق.

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