شكرا لمتابعة خبر عن الغفوري : يطالب بعزل المدن عن القرى لكي لا يتوسع وباء فيروس كورونا للقرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب طبيب يمني شهير بعزل المدن في اليمن عن القرى حتى لا ينتقل وباء فيروس كورونا للقرى والتي يشكل فيها السكان نسبة 70 % من السكان .

وقال الطبيب مروان الغفوري في منشور له على حسابه بالفيس بوك اليوم الإثنين لا بد من عزل المدن عن القرى بصورة شاملة والتي يعيش فيها 70 % من الشعب اليمني .

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وأضاف الغفوري والذي يعمل في المهجر أن القرى لا يوجد بها مستشفيات ولو انتشر الوباء يتطلب 20 % من المرضى ادخالهم المشافي وهو ما يعني ان خمس السكان معرضين للخطر .

وأكد الغفوري أن إحدى القرى في تعز والتابعة لمديرية المسراخ دفنت خلال 72 الساعة الماضية سبعة أشخاص لناس تشاركوا الأعراض نفسها .