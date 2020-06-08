شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الطبيب رقم (50) الذين حصدهم فيروس كورونا في اليمن (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انضم يوم امس طبيب جديد إلى قائمة ضحايا فيروس كورونا من زملائه الأطباء في اليمن ، البالغ عددهم 49 دكتورا وممرضا حتى اليوم.

وقال ناشطون أن ما يقارب الخمسون طبيبا وممرضا زهقت ارواحهم بفيروس كورونا في اليمن.

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وأضاف الناشط والأديب أحمد النبهاني "وانضم إلى قائمة الشهداء الدكتور عبد الله عبد الرحمن المفلحي في ظل إهمال حكومي لدى مختلف أطراف الصراع في اليمن، لتضحيات هؤلاء الأطباء الأبطال ".

وأوضح في منشور، على صفحته بموقع فيسبوك أن "الدكتور عبد الله عبد الرحمن المفلحي انضم إلى قائمة شهداء كورونا في عدن دون أن يلتفت أحد هناك بأهمية إعطاء وضع خاص للذين يستشهدون وهم يواجهون هذا المرض الخبيث ".

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ، انتشارا كبيرا لوباء كورونا في ظل تكتم شديد من قبلها عن عدد الوفيات والإصابات بالوباء. رغم تأكيد مصادر طبية متطابقة بتسجيل مئات الوفيات وآلاف الإصابات في تلك المناطق.