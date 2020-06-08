شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تضاربت الانباء حول استضافة الفنانة المصرية علا غانم في برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي " الذي بثته قناة MBC خلال ايام شهر رمضان الماضي. قناة على اليوتيوب، تحمل اسم "معلومة في كتاب"، نشرت مقطع فيديو، قالت خلاله ان رامز جلال استضاف فعله الفنانة علا غانم في برنامجه رامز مجنون رسمي، لكن الحلقة لم يتم اذاعتها بطلب من الفنانة علا. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد * شرطي اردني قام بعمل مفاجئ بالشارع اثناء حظر التجوال.. فكافئة ملك الاردن شخصياً بطريقة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو * المذيعة "علا الفارس" تفجر مفاجئة مدوية وتنشر فيديو لفضائح قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" ..شاهد * فتاة مراهقة فاتنة الجمال تعاشر "الأسود" والحيوانات المفترسة منذ بلوغها .. لكن ماحدث لها مع ثلاثة فهود كان مفاجئ وغير متوقع ..(شاهد الصور) * تسريب فيديو فاضح لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان حبيبها.. شاهد * فضيحة مدوية: حليمة بولند تنشر فيديو صادم وهي عارية داخل حوض السباحة.. شاهد Advertisements * عاجـــل : وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي فجر اليوم بحادث مروري مروع .. والحزن يجتاح الوطن العربي ..صور وتفاصيل أولية * متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور). * بسبب جمالها الخارق.. تعيين فتاة سعودية في منصب حكومي هام.. شاهد الصور * فيديو محرج لمذيعة الجزيرة غادة عويس على قناة MBC .. والأخيرة تعترف بشئ صادم.. شاهد * بعد انتشار زواجها سرا من رجل أعمال سعودي.. نيللي كريم بأنوثة طاغية تنشر صورها عارية على الساحل..(شاهد الصور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وبحسب الفيديو فقد تعرضت الفنانة علا غانم لكسر في انفها اثناء سقوطها في بركة الماء، وهو الجزء الاخير من الحلقة، وحدث لها نزيف، وهو ما دفعها لرفع قضية على رامز جلال، والاعتراض على اذاعة حلقتها. شاهدو الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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