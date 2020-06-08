مليشيا الحوثي تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، استهداف الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، للمرة الثانية خلال 12 ساعة.

وأفادت مصادر محلية في حيس ان المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء الآهلة بالسكان في مركز المدينة، بالأسلحة الرشاشة وسلاح م.ط 23. Advertisements وأضافت المصادر، ان حالة من القلق والخوف والهلع يسود صفوف المواطنين في المدينة نتيجة الإستهداف المتواصل. هذا وكانت المليشيات قد استهدفت مدينة حيس، خلال ساعات النهار، لتواصل سلسلة جرائمها بحق المدنيين في ظل صمت وتخاذل أممي مخزٍ.

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