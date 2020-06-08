ناطق العمالقة يكشف عن إجراءات حوثية مثيرة للسخرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الناطق باسم الوية العمالقة في الساحل الغربي، مامون المهجمي، عن إجراءات حوثية جديدة مثيرة للسخرية .



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وقال المهجمي في منشور على صفحته في الفيسبوك، "في حادثة تقشعر منها الأبدان و تهتز لها ضمائر الإنسانية، وفي خطوة أقل ما نصفها بأنها مثيرة للسخرية .. عمدت المليشيات الحوثية إلى إستثمار انتشار فيروس كورونا في ظل تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع معدل أعداد الوفيات في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرة المليشيات".

وتابع "ففي الآونة الأخيرة أقدمت الميليشيات على تعين مشرفين من عناصرها، على المقابر وتجهيز القبور واستكمال معاملة تصاريح الدفن للوافيات بفيروس كورونا المستجد، الذي بات يضرب غالبية المحافظات اليمنية, في حين أصبحت الرعاية الصحية في المحافظات التي مازالت ترزح تحت وطأة الانقلاب الحوثي، منعدمة بشكل تام" .

واضاف أن المليشيات لجأت المليشيات إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المصابين بالفيروس عن طريق تصفيتهم وقتلهم بحقن تعطى لهم, وفيما لا يدع مجال للشك، فان جماعة الحوثي تحمل مشروع إبادة وهدم وموت بحق الشعب اليمني"