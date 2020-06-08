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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. بدء الفحوصات الطبية لليمنيين العالقين في مصر إستعداداً لعودتهم إلى بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد المستشار الطبي بالسفارة اليمنية في القاهرة الدكتور محمد باحاج، بان عملية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإعادة المواطنين اليمنيين العالقين في مصر قد بدأت،اليوم، الاثنين في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بعد أن تم حل كافة الإشكاليات التي واجهتها السفارة خلال الأيام الماضية .
وقال باحاج في تصريح صحفي، "أن تعليمات الحكومة والبروتوكول المقر لتنظيم عودة العالقين في عددٍ من الدول ومنها مصر يقضي بضرورة إجراء المواطنين فحص البي سي ار الذي يؤكد خلوهم من فايروس كورونا كشرط لعودتهم، وكما هو معلوم أن هذه الفحوصات مخصصة فقط في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية وكان هذا بحد ذاته يشكل تحدياً كبيراً للسفارة خاصة وأن فحص البي سي آر الخاص بفايروس كورونا في أغلب الدول يتم للأشخاص المشتبه بهم الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض "
وثمن باحاج جهود الحكومة المصرية ممثلة بمعالي وزيرة الصحة الاستاذ الدكتور هالة زايد التي وجهت مشكوره بتسهيل اجراء الفحوصات في المعامل المركزية التابعة للوزارة ووجهت مكتبها وكافة الجهات المعنية بالوزارة بتذليل كافة الصعوبات.
واشاد الملحق الطبي بجهود سفير بلادنا لدى جمهورية مصر الدكتور محمدعلي مارم وتوجيهاتة الدائمة بسرعة عودة العالقين واتخاذ جميع الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك، وحرصه الشديد والمتابعة المستمرة من جانبة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات لعودة العالقين إلى أرض الوطن
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