وصول رحلة بحرية ثانية من العالقين في جيبوتي إلى مرسى ذوباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

وصلت اليوم الإثنين، رحلة بحرية هي الثانية، إلى مرسى ذوباب على البحر الأحمر، أقلت 146 من العالقين في جيبوتي .



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وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، في تغريدة لها بتويتر، أن وصول هذه الدفعة من العالقين جاء بعد إجراء فحوصات (بي سي أر ) للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا .

وأكدت أنه تم إخضاع جميع الركاب بعد وصولهم للفحص عبر الكاميرات الحرارية من قبل الفريق الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بالفيروس في اليمن بحسب إحصائيات اللجنة الوطنية العليا بلغ حتى الآن 484 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 23 حالة وحالات الوفاة 112 حالة