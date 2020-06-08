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الحكومة تبدأ من الإربعاء تسيير رحلات لنقل العالقين في مصر إلى اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

الحكومة تبدأ من الإربعاء تسيير رحلات لنقل العالقين في مصر إلى اليمن

متابعات_ الخليج 365

تبدأ الحكومة من الأربعاء القادم تسيير أولى الرحلات الجوية لإعادة العالقين اليمنيين في مصر.

 

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ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم  أن اجراء فحوصات ( بي سي آر ) بدأت اليوم الاثنين، في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال ١٨٠ شخص يومياً.

 

وأشار الى ان السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين وفقاً للبروتوكول الحكومي، وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين في جداول الرحلات للتوجه الى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ ٤٨ ساعة.. لافتا الى ان الملحقية الطبية بالسفارة ستقوم بالإشراف على تنظيم الاجراءات في المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لتفشي وباء .

 

وأشاد السفير بجهود وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في عملية التنسيق لاجراء الفحوصات المطلوبة في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة

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