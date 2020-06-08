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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تبدأ من الإربعاء تسيير رحلات لنقل العالقين في مصر إلى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
تبدأ الحكومة من الأربعاء القادم تسيير أولى الرحلات الجوية لإعادة العالقين اليمنيين في مصر.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم أن اجراء فحوصات ( بي سي آر ) بدأت اليوم الاثنين، في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال ١٨٠ شخص يومياً.
وأشار الى ان السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين وفقاً للبروتوكول الحكومي، وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين في جداول الرحلات للتوجه الى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ ٤٨ ساعة.. لافتا الى ان الملحقية الطبية بالسفارة ستقوم بالإشراف على تنظيم الاجراءات في المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.
وأشاد السفير بجهود وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في عملية التنسيق لاجراء الفحوصات المطلوبة في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة
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