شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يودي بحياة رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وفي رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني، الدكتور عادل العثمان، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا الجديد. وقال الإعلامي سامي العثمان:"انا لله وإنا إليه راجعون بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن عمي و أخي كبير أطباء الحرس الوطني الدكتور عادل بن فهد عبدالعزيز العثمان، رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني بعد ان اصيب بكرونا". وناشد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، الجميع بضرورة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، وذلك للوقاية من الفيروس.

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