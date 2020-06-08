شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفعة الثالثة من اليمنيين العالقين في الخارج تغادر الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 غادرت ظهر اليوم، الدفعة الثالثة من المواطنيين اليمنيين العالقين في الخارج ، مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمان .

Advertisements وقال سفير اليمن لدى الأردن، علي العمراني "غادرت الآن الطائرة الثالثة التي تقل المواطنين العالقين إلى أرض الوطن الغالي" . ويأتي نقل اليمنيين العالقين في الخارج إلى مطاري سيئون والريان، بناءاً على توجيهات اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفعة الثالثة من اليمنيين العالقين في الخارج تغادر الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.