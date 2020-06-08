شكرا لقرائتكم خبر عن داعشي أجبرت للعمل كجاسوس للمخابرات البريطانية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف داعشي سابق تجنيد المخابرات البريطانية له ومعه عدد من المتطرفين بسوريا ليجمعوا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية في سوريا.
وتابع محمد حسين سعود بان تجنيده تم بعد ان قرر العودة إلى تدمر، وعلم البريطانيون بذلك من خلال وسطاء وقالوا له ستعمل كجاسوس. سنساعدك. إذهب إلى تدمر، سيعطونك المال والهواتف ويوفرون لك كل ما تحتاجه.
واوضح الداعشي بان المهمة كانت تصوير مواقع مهمة للمخابرات السورية وللجيشين الروسي والسوري هناك، ويرسلها عبر الإنترنت وبالفعل التقى بضباط المخابرات البريطانية في منطقة التنف ، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية. وذكر أنه فر إلى هناك من تدمر، حيث اضطر لبعض الوقت للعمل في صفوف ".
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