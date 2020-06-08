شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحدد موعد طرح أول لقاح للوقاية من "كورونا" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، عن موعد طرح أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح تاج الدين أن اللقاح سيتم طرحه في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن شركات متعددة الجنسيات سويدية بريطانية انتجت اللقاح.
ولفت إلى أنه خلال عام 2021 ستنتج 2 مليار جرعة، قائلا: " بدأ إنتاج العقار وحاليا في التجارب النهائية، وسيكون منتجا آمنا وفعالا وسيتم استخدامه في شهر سبتمبر حال نجاح التجارب السريرية الأخيرة".
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