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مصر تحدد موعد طرح أول لقاح للوقاية من "كورونا"

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، عن موعد طرح أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا.

 

 

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وأوضح تاج الدين أن اللقاح سيتم طرحه في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن شركات متعددة الجنسيات سويدية بريطانية انتجت اللقاح.

 

ولفت إلى أنه خلال عام 2021 ستنتج 2 مليار جرعة، قائلا: " بدأ إنتاج العقار وحاليا في التجارب النهائية، وسيكون منتجا آمنا وفعالا وسيتم استخدامه في شهر سبتمبر حال نجاح التجارب السريرية الأخيرة".

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