أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 8 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب اليوم https://www.elyamnelaraby.com/484527/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك اللحوم في عدن https://www.elyamnelaraby.com/484528/ أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بصنعاء اليوم https://www.elyamnelaraby.com/484529/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/484530/ ناشط حقوقي: “نبيل القعيطي” كرس جهده في رحاب صاحبة الجلالة خدمة لقضايا المجتمع والإنسانية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/ الإمارات ترفد مستشفيات حضرموت بأجهزة ومستلزمات طبية https://www.elyamnelaraby.com/484544/ محافظ حضرموت يعزّي في وفاة رجل الخير الشيخ محمد عبود باعبود https://www.elyamnelaraby.com/484547/ انقلاب قاطرة في عقبة عبدالله غريب بالمكلا بسبب حمولة زائدة https://www.elyamnelaraby.com/484565/ الكشف عن بؤرة تركية جديدة داخل اليمن عبر إرسال مرتزقة للقتال مع الاخوان https://www.elyamnelaraby.com/484573/ العالقون في مصر والسودان.. معاناة لا تنتهي https://www.elyamnelaraby.com/484576/

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