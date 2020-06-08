مبادرة شبابية لإصلاح الطرق الداخلية بمنطقة قديفوت في حصوين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 الخليج 365 - المهرة نفذ فريق شباب قديفوت التطوعي مبادرة جماعية لإصلاح الطرقات الداخلية في منطقة قديفوت بمديرية حصوين بعد تضررها نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الأخيرة التي شهدتها المديرية .

Advertisements وقام الفريق بردم الحفر وإزالة الأحجار المتناثرة في مداخل ومسالك المنطقة لتسهيل عملية تنقل المواطنين مستخدمين معدات يدوية بسيطة كإجراء أولي عاجل يستبق وصول وتدخل الجهات الحكومية المعنية في معالجة ماخلفته الحالة المدارية من أضرار في الطرقات الداخلية بالمنطقة . جدير بالذكر أن مديرية حصوين سجلت أعلى نسبة بين مديريات المحافظة في حجم الأضرار المادية في البنية التحتية والمصالح العامة نتيجة للأمطار والسيول الجارفةوالعواصف الرعدية اثناء وقوع المديرية تحت تأثير المنخفض المداري . وعبرت السلطة المحلية في المديرية عن تقديرها البالغ لمبادرة فريق شباب قديفوت التطوعي والعديد من المنظمات الشبابية بالمديرية شاكرة جهود شباب ودورهم الريادي لتطبيع الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها ، مؤكدة سعيها الدائم للعمل على عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي وإصلاح ماتضرر من البنية التحتية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة

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