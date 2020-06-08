شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقلاب قاطرة في عقبة عبدالله غريب بالمكلا بسبب حمولة زائدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 الخليج 365 - المكـلا انقلبت احدى القواطر الخاصة بالاعمال الانشائية في الطريق الرابط بين وادي وساحل حضرموت منذ يوم امس الاحد 7 يونيو 2020.

Advertisements وتسبب انقلاب القاطرة بقطع الخط العام للسيارات وخاصة الكبيرة منها وسط مناشدات بتدخل عاجل لفتح الطريق امام المسافرين الذين تكدست السيارات بهم. وبحسب المصدر فان الحمولة الزائدة هي السبب الرئيسي لانقلاب القاطرة ومجازفة السائقين وعدم اتخاذهم اجراءات السلامة التي تؤدي غالبا الى حوادث مماثلة يذهب ضحيتها عدد من الارواح والخسائر في الممتلكات.

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