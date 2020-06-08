إب.. مقتل وإصابة 5 مواطنين في حوادث جنائية بالمخادر

قتل وأصيب خمسة مواطنين بحوادث متفرقة، شهدتها مديرية المخادر، شمال محافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.



وقالت مصادر محلية إن مواطناً يدعى "يوسف علي حيدر" قتل برصاص مسلحين من مديرية المخادر، إثر خلافات شخصية.



وأشارت المصادر أن المتهم بالحادثة هو مواطن وأخيه، وقد تم القبض عليهما.



وفي حادثة أخرى أصيب أربعة أشخاص برصاص مسلحين في خلافات على أراضي.



وأفادت المصادر أن خلافات بين أسرتين على الأراضي، تطورت إلى استقدام أحد الأطراف مسلحين وإطلاق النار على الطرف الآخر ماأدى إلى إصابة 4 جميعهم من أسرة واحدة وهم: "محمد عبده محمد مفضل" 65عاماً و "بشير يحيى محمد مفضل "41 عاما و "صفوان يحيى مفضل " 23عاماً و"علي عبده محمد مفضل " 55عاماً.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، جرائم قتل يومية في ظل غياب الأمن واحتكام المواطنين للسلاح في حل مشاكلهم، وسط تغذية المليشيا لتلك الصراعات.



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