محافظ حضرموت يعزّي في وفاة رجل الخير الشيخ محمد عبود باعبود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم التعازي في وفاة رجل الخير والإحسان الشيخ محمد عبود باعبود بارشيد.



وتطرق المحافظ الى مناقب الفقيد وأسرته في دعم ومساعدة الطلاب الحضارم الدارسين في جمهورية السودان الشقيقة وتسهيل اجراءات دراستهم والوقوف الى جانبهم.

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والفقيد من قرية الرشيد بمديرية دوعن هاجر مع أسرته الى مدينة بورتسودان بالسودان وامتهنوا العمل التجاري بأنواعه، وأسست عائلته عدد من الشركات في السودان، وكان والده المرحوم عبود باعبود أحد التجار الذين كان لهم دور بارز في تطوير عدد من القطاعات التنموية والتجارية في السودان، وشغل مندوب السلطنة القعيطية سابقاً، واهتم باستقبال الطلاب الحضارم المبتعثين الى السودان وارسال البعثات التعليمية السودانية المتعلّمة الى حضرموت.

وورث هذا العمل ابنه الشيخ محمد رحمه الله، الذي لم يقطع اتصاله بحضرموت، وظل على تواصل دائم مع أهله فيها، وله دور كبير في تسهيل دراسة الطلبة الحضارم في السودان منها عقد اتفاقيات مع بعض الجامعات وفتح عدد من السكنات الطلابية والاهتمام بالطلاب ومتابعة معوقاتهم والمساهمة في معالجتها مع الجهات الرسمية.

وتقدّم المحافظ بخالص التعازي الى أولاده وأسرته، مبتهلاً الى المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون