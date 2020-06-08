الإمارات ترفد مستشفيات حضرموت بأجهزة ومستلزمات طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

الخليج 365 - غيل باوزير

تسلمت مديرية غيل باوزير، شرقي المكلا عاصمة ساحل حضرموت، شحنات من الأدوية والمستلزمات الصحية والأجهزة التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية ضمن خطة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العاجلة للتدخل الإنساني، للتخفيف عن الأسر المتضررة من إجراء مواجهة فيروس كورونا في حضرموت.

وعلى صعيد متصل، سيّرت الهيئة قافلة إغاثية عاجلة لمديرية تريم بمحافظة حضرموت، للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء إغلاق المدينة عقب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

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وتضمنت القافلة الإغاثية 1000 سلة غذائية تزن (42 طناً و800 كيلو) من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، مستهدفاً 5000 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة بمختلف مناطق المديرية.

وقال السيد حميد راشد الشامسي، ممثل الهيئة، إن هذه القافلة الإغاثية تأتي ضمن توجيهات القيادة الإماراتية للتخفيف من معاناة الأهالي، من خلال توفير هذه السلال الغذائية للأسر المتضررة وإيصالها إلى منازل المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة المواطنين.

الأسر المستفيدة أبدت شكرها وتقديرها لدولة الإمارات قيادة وشعباً، على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدة أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب.

وأكد الشامسي حرص الهيئة على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.