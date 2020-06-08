شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. دولة “جديدة” تعلن خلوها من إصابات" كورونا " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان، الاثنين، أن البلاد لم تسجل حالات إصابة نشطة بمرض “كوفيد-19” في البلاد لأول مرة منذ 28 فبراير. وقال المدير العام للصحة، أشلي بلومفيلد، في بيان إن آخر شخص خرج الآن من العزل الصحي بعد اختفاء الأعراض. وستعلن نيوزيلندا في وقت لاحق، الاثنين، رفع كل القيود المتبقية والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود. شار إلى أن نيوزيلندا، سبق أن أعلنت عن استئناف الأعمال التجارية نشاطها، بما في ذلك مراكز التسوق ودور السينما والمقاهي والصالات الرياضية . وفرضت السلطات النيوزيلندية “المستوى 4” من إجراءات العزل العام لأكثر من شهر وخففتها درجة في أواخر أبريل، وواصلت فرض إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة على الكثير من المواطنين والشركات، الأمر الذي ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

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