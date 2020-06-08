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صنعاء - ياسمين الخيامي - مصادر: ضغوظ قيادات عليا بالدولة والتحالف على مستشار الرئيس "جباري " دفعت الاخير لحذف منشورا له يعلن اعتذره عن تاييده للتحالف العربي

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قالت تقارير صحيفة يمنية اليوم الاحد ، ان عبد العزيز جباري مستشار رئيس الجمهورية حدف منشورا له على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اعلن فيه اعتذره عن تاييده لعاصفة الحزم والتحالف العربي .



وقالت المصادر، ان المستشار الرئاسي عبد العزيز جباري حذف منشوره بعد نحو ثلاث ساعات من نشره .



ونقل موقع "احداث نت" عن مقرب من جباري ، ان الاخير تعرض لضغوط وانتقاد وعتاب من قيادات في الدولة والتحالف على ما جاء في المنشور ، فحذفه بعد تأكيده لهم بأن ذلك هو موقفه ولن يتغير .

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