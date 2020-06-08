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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل .. تغير مفاجئ في سير معركة أبين والجيش يصدر البيان رقم" 2"

أصدرت قيادة الجيش الوطني،في محوري عتق وأبين، بيانا هاماً حول مستجدات سير المعارك في محافظة أبين، مؤكدة تحقيق انتصارات كبيرة على مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، خلال الساعات الماضية.



وقالت قيادة الجيش ممثلة بقيادتي محوري أبين وعتق، تمكن ابطال قواتنا المسلحة صباح اليوم الاحد من تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف تجمعات ميلشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا.

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عاجل ورد قبل قليل .. تغير مفاجئ في سير معركة أبين والجيش يصدر البيان رقم" 2"

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وأضافت وبفضل الله وتمكينه ونصره حققت قواتنا تقدما ميدانيا كبيرا تمكنت من خلاله من تجاوز تحصينات ميلشيات الانتقالي في محيط مدينة جعار والدرجاج والمخزن.



وأكد البيان انه وبعد اشتباكات عنيفة وبمساعدة الشرفاء من ابناء مناطق جعار ومحيطها تمكنت قواتنا من السيطرة التامة والشاملة على مدينة جعار والدرجاج والمخزن وجبل خنفر". مضيفاً بأنه تم تدمير وإعطاب عدد من الآليات العسكرية والاطقم التابعة لمليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، وأسر عدد من عناصر المليشيات.



وتابعت قيادتي محوري أبين وعتق، إن قواتنا وهي تزف بشرى الانتصارات العظيمة هذه تؤكد حرصها الشديد على سلامة المدنيين وتقدمها صوب عاصمة محافظة ابين ، زنجبار.



وختمت يا ابناء شعبنا العظيم وياجنود جيشنا الميامين ان انتصاركم الذي حققتموه اليوم لهو درس سيسجل تاريخيا وفيه نعلن للعالم اجمع ان اليمن عصية على كل المؤامرات