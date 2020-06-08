شكرا لمتابعة خبر عن تزايد عدد الوفيات بكورونا في مدينة رداع بمحافظة البيضاء بينهم أحد الأطباء المشهورين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزايدت أعداد الوفيات في مدينة رداع وضواحيها بمحافظة البيضاء، وسط اليمن بشكل لافت ما يشير بوضوح إلى تفشي فيروس كورونا في المنطقة وسط تكتم للحوثيين .

وقالت مصادر طبية ، الأحد الموافق 7 يونيو 2020م ، أن أحد الأطباء والذي يعمل في أحد المشافي الخاصة توفي نتيجة لإصابته بفيروس كورونا .

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وأضافت المصادر أن الدكتور عادل الربوعي أحد أمهر الأطباء في المستشفى الاستشاري بمدينة رداع توفي ، الأحد الموافق 7 يونيو 2020م ، أيضا وهو ما يعني تعرض الكوادر المؤهلة في اليمن إلى الموت .

وأكدت المصادر أن ستة أشخاص توفوا خلال اليومين الماضيين بينهم امرأتين بالإضافة إلى أربعة اشخاص توفوا اليوم جميعهم بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات المعروفة إلى 30 حالة، فيما أعداد المصابين تتزايد بشكل مخيف.

وأشارت المصادر إلى أن انتشار الإصابات في مدينة رداع وسط حالة تعتيم شديدة من قبل الحوثيين والتي اعتبرت من ينشر أي معلومات عن الإصابات خيانة تمس الأمن القومي وتعرض مرتكبها للسجن .

هذا وتوفي بفيروس كورونا العديد من الأشخاص المؤهلين بينهم أكثر من 40 طبيب واكاديمي بالإضافة إلى 38 قاضي والعديد من المواطنين والشخصيات الإجتماعية وهو ما يعكس خطورة المرض .