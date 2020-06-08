شكرا لقرائتكم خبر عن " 5 " خطوات بسيطة اتبعتها دولة عظمى للسيطرة على “كورونا” والنتائج مذهلة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت تومايا سايتو مديرة قسم إدارة الأزمات الصحية في المعهد الوطني الياباني للصحة العامة، إنه من الأسلم أن نقول إن الإجراءات التي اتخذتها اليابان خلال جائحة Covid-19 حققت حتى الآن نجاحًا نسبيًا.

وأضافت “سايتو” بحسب ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية: شهدنا 903 حالة وفاة، مما يجعل معدل الوفيات 0.72 لكل 100.000 شخص، وهو أقل من أي دولة أخرى”.

وكشفت عن الخطوات التي اتبعتها اليابان للسيطرة على الفيروس وكانت نتيجتها مذهلة وهي :

تتبع جهات الاتصال

أولى الخطوات هي الكشف السريع عن الوباء والاستجابة المبكرة.

تحديد “مصدر البؤرة” بدقة

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تم التركيز على من نقل العدوى عن طريق رصد عدد حالات أخرى غير مرتبطة بتزايد عدد المرضى، مما مكّن الحكومة من تزويد الجمهور بمعلومات كانت بمثابة انذار مبكر.

العادات والتقاليد

ساهمت العادات اليابانية المتعلقة بالسلام والوداع إلى الخلاص من كورونا بسرعة، بالإضافة إلى ارتداء الأقنعة لتجنب حساسية الربيع، دون الالتزام بها بسبب كورونا فهي إحدى تقاليد اليابانيين.

تطبيق أسلوب خاص

إخلاص اليابانيين كان فعال جدا في الالتزام بالتدابير الاجتماعية، الحكومة لم تلزم بقوة القانون، بل فقط كانت تشجع الناس على البقاء في منازلهم، بأسلوب أدبي وخاص، دون التحديد بالعقاب.

العمل الطوعي

لا تملك حكومة اليابان السلطة القانونية لتنفيذ تدابير قوية مثل عمليات الإغلاق وحظر التجول، وبالتالي فإن جميع قيود السفر المعلنة كانت طوعية