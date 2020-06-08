شكرا لمتابعة خبر عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في أبين بين الجيش الوطني وقوات الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية وعسكرية ، عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك الدائرة في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وقالت المصادر ، إن هدوء حذر يسود الجبهات المحيطة بمدينة جعار عقب معارك عنيفة شهدتها خلال الساعات الماضية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

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وذكرت المصادر، أن مليشيا الانتقالي تواصل بدفع تعزيزات عسكرية كبيرة الى مواقعها المحيطة بمدينة جعار.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش الوطني انسحبت من ضواحي مدينة جعار إلى مواقعها السابقة في الطريه بالقرب من زنجبار عقب هجوم واسع شنته مليشيا الانتقالي.

واستعادت مليشيا الانتقالي سيطرتها على جبل خنفر ومواقع أخرى قرب مدينة جعار، مركز مديرية خنفر، ومنطقة المخزن المجاورة، بعد انسحاب القوات الحكومية التي كانت قد سيطرت عليها أمس الأحد.

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد محافظة أبين، معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الانتقالي الجنوبي على تخوم مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بعد رفض مليشيا الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض وملحقاته الأمنية والعسكرية المتعلقة بالوضع في أبين، وزادت حدتها عقب إعلان الإنتقالي في 26 أبريل/ نيسان، تدشين الإدارة الذاتية للجنوب.