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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو.. قائد هجوم الجيش يعتذر لأبناء جعار ويظهر إلى جانب صواريخ الانتقالي الحرارية

اعتذر القائد في القوات الحكومية العقيد محمد العوبان من أبناء جعار و الدرجاج والمخزن عن ماجرى اليوم مبينًا سبب دخول الجيش إلى جعار.

وأوضح العقيد العوبان في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب دخول الجيش الوطني إلى المدينة هو الذهاب إلى معسكر عبداللطيف السيد قائد الحزام وأخذ الصواريخ الحرارية التي هدد بها السيد الجيش قبل أيام .

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يذكر أن القوات الحكومية كانت فد نفذت اليوم عملية إلتفاف من "الدرجاج" ثم "المخزن" وصولا إلى جعار، وسيطرت على المدينة و "دار الرئاسة" في جبل خنفر لساعات قبل أن تصل تعزيزات للإنتقالي، تمكنت بها استعادة جعار ومحيطها وأجبرت القوات الحكومية العودة لمواقعها السابقة.