الداخلية: بدء صرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهر أبريل في المحافظات المحررة

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، مساء السبت، عن بدء صرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهر أبريل 2020، في عموم المحافظات المحررة.



ونقل حساب وزارة الداخلية عن رئيس اللجنة المكلفة بصرف الرواتب، اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، أن عملية صرف مرتبات شهر ابريل 2020م ستبدأ اليوم الاحد، بحسب الخطابات المرفوعة إلى البنك المركزي والمسلمة نسخة منها لمدراء الأمن وقادة الوحدات الأمنية في عموم المحافظات المحررة.



ودعت الوزارة جميع منتسبي الوزارة الالتزام بالأنظمة واللوائح واصطحاب الوثائق الثبوتية لاستلام مرتباتهم كاملة.



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