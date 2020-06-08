شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة حول سبب وفاة" الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني " و الكشف عن جنسية الجاني و مرافقه .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل وفاه_الشيخ_مسفر_بن_وقيان التريند، في المملكة، بعد قتله غدراً على يد اثنين من اليمنيين عصر اليوم.

وأكد عدد كبير من المغردين أن الشيخ “مسفر” قُتل غدرا على يد أحد العاملين اليمنيين لديه وآخر كان برفقته.

وقال حساب يدعى “أبو عمر”، على “تويتر”: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله المحامي الشرعي الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني الذي قُتل غدرا من يمنيين اثنين عصر هذا اليوم.. إلى جنة الخلد يا بو عقاب.. وحسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء المجرمين الذين يعيثون بوطنا فسادا.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين قبل هروبهما، ويتم حاليا التحقيق معهما لمعرفة سبب ارتكاب الجريمة.

و توفى الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني، أحد رموز قبيلة قحطان، بعد سنوات من العمل الإنساني والخيري، إذ نعته عدد من القبائل والشخصيات السعودية والخليجية.

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وأعلن ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي على “تويتر”، وفاة الشيخ مسفر ناصر بن وقيان السنحاني بمحافظة الحرجة، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه في الساعات القليلة المقبلة، وسط إجراءات وقائية معينة.

وقال غانم القحطاني عبر تويتر: رحم الله صاحب القلب الطيّب والكريم ابن الكرام، عّم زوجتي مسفر بن ناصر بن وقيّان، داعيا له بالمغفرة والرحمة وأن يلهم الله أهله وعائلته الصبر والسلوان في هذا المصاب.

وأضاف مشعل آل دحباش على حسابه بـ “تويتر”: حسن الله عزاكم ياسنحان خاصة و قحطان عامة في وفاة المغفور له بأذن الله الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان، تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان.