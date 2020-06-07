شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مناشدة عاجلة لرابطة أمهات المختطفين لانقاذ أبنائهن في سجون الحوثي بعد تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365



قالت رابطة أمهات المختطفين إنها تلقت بلاغات من أهالي بعض المختطفين المحتجزين في السجن المركزي بصنعاء يشكون فيه حرمان أبنائهم من الطعام والأدوية.



وأشارت الرابطة، الى أن ذلك يتزامن مع الاشتباه بإصابة بعضهم بفيروس كورونا المستجد.

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وأكدت أسر المختطفين أن أبناءهم ”يتضورون جوعا بينما تواصل جماعة الحوثي المسلحة احتجازهم دون أدوية وفي عنبر واحد غير آبهة بتفشي المرض“.

ويهدد وباء كورونا حياة المئات في السجن المركزي بمدينة صنعاء، بينهم العشرات من المختطفين، في ظل إمعان الميليشيات الحوثية بحرمانهم من الطعام والأدوية.