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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الشيخ "مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني" مقتولًا على يد طباخه اليمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
توفي الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني، اليوم السبت، مقتولًا على يد طباخه اليمني، والشيخ مسفر يعد أحد رموز قبيلة قحطان في المملكة العربية السعودية والخليج.
وبحسب ملتقى قبائل شريف قحطان، بمحافظة الحرجة، سيتم تشييع جثمان الشيخ مسفر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني قُتل غدرًا داخل منزله في محافظة الحرجة بمنطقة عسير جنوب المملكة على يد شخصين يمنيين أحدهما طباخه.
ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ الجزم بصحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر بعد تعليق رسمي حول تفاصيل الواقعة.
وكشفت حسابات أخرى أن الشرطة تدخلت وألقت القبض على واحد من الجناة عالأقل.
ونشر مغردون على ”تويتر“ مقاطع للراحل مشيدين بطيبته على حد وصفهم.
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