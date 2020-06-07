تدشين حملة رش ضبابي وتعقيم لمكافحة نواقل الحميات والأوبئة بمديرية شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام مديرية شحن بمحافظة المهرة محمد زعبنوت، اليوم ، حملة رش ضبابي وتعقيم في الاسواق والاحياء السكنية بالمديرية للقضاء على نواقل الحميات والاوبئة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان.

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وأكد زعبنوت، على أهمية الحملة في الحفاظ على السلامة العامة في المديرية..مثمناً جهود السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصحة على جهودهم في تنفيذ الحملة.

واوضح نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور مبارك مزيون، بأن الحملة التي تستمر 6 ايام ، تشمل القيام بالرش الدخاني والرذاذي على فترتين صباحية ومسائية ، بهدف القضاء على نواقل الحميات والاوبئة ،وتعقيم الأماكن العامة ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا.