نائب رئيس الوزراء يبحث مع الصليب الاحمر التنسيق المشترك لمكافحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، اليوم، مع ممثل الصليب الأحمر الدولي في عدن عبدالمؤمن اسماعيل عيسى، التنسيق المشترك بين الحكومة والصليب الأحمر الدولي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله ممثل الصليب الأحمر الدولي بمناسبة استلام مهام عمله مؤخرا ، الدور الذي يقوم به الصليب وغيره المنظمات الدولية العاملة في بلادنا بما من شأنه توحيد وتسخير كافة الجهود مع الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وعبر نائب رئيس الوزراء، عن تقديره وامتنانه للجهود التي يبذلها ممثل الصليب الأحمر الدولي في عدن في هذا المجال..متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله في بلادنا..مؤكدا استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل الصليب الاحمر الدولي في بلادنا وبما يخدم تحسين مستوى الاداء المشترك لمواجهة فيروس كورونا.
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