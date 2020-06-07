اخبار الخليج / اخبار اليمن

نائب رئيس الوزراء يبحث مع الصليب الاحمر التنسيق المشترك لمكافحة كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الوزراء يبحث مع الصليب الاحمر التنسيق المشترك لمكافحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

نائب رئيس الوزراء يبحث مع الصليب الاحمر التنسيق المشترك لمكافحة كورونا

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، اليوم، مع ممثل الصليب الأحمر الدولي في عدن عبدالمؤمن اسماعيل عيسى، التنسيق المشترك بين الحكومة والصليب الأحمر الدولي.

Advertisements

 

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله ممثل الصليب الأحمر الدولي بمناسبة استلام مهام عمله مؤخرا ، الدور الذي يقوم به الصليب وغيره المنظمات الدولية العاملة في بلادنا بما من شأنه توحيد وتسخير كافة الجهود مع الحكومة في مكافحة (كوفيد-19)، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

وعبر نائب رئيس الوزراء، عن تقديره وامتنانه للجهود التي يبذلها ممثل الصليب الأحمر الدولي في عدن في هذا المجال..متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله في بلادنا..مؤكدا استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل الصليب الاحمر الدولي في بلادنا وبما يخدم تحسين مستوى الاداء المشترك لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء يبحث مع الصليب الاحمر التنسيق المشترك لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا