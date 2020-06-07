نائب رئيس الوزراء يشيد بجهود منظمات الامم المتحدة العاملة في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، بجهود منظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن وخصوصاً جهود منظمة الصحة العالمية من خلال توفير الدعم اللازم لمجابهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في بلادنا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله ،اليوم، مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة آكم سوفيلي ، حرص الحكومة على توفير البيئة الآمنة والمستقرة لكل العاملين في منظمات الامم المتحدة في بلادنا.
وناقش الخنبشي مع مدير مكتب الامم المتحدة للامن والسلامة ، عدداً من المواضيع المتعلقة بمجالات التعاون بين الجانبين..مستمعاً إلى شرح من المسؤول الاممي حول المهام المنوطة ببرنامج الامم المتحدة حاليا والفريق العامل لديها.
كما تطرق المسؤول الاممي الى الدور الكبير الذي تلعبه منظمات الامم المتحدة وبالذات منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا في بلادنا ومساعدة الحكومة في جهودها لمكافحة هذا الوباء.
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