شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشرى سارة لليمنين العالقين.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 الخليج 365 - خاص أفادت مصادر أنه يجري في هذه المرحلة التواصل مع المسافرين على اول رحلات اليمنية بعد التعاقد من قبل السفارة اليمنية بالقاهرة مع المعامل المركزية الحكومية المصرية لعمل فحص ال PCR المطلوب للسفر.

وأضافت المصادر أنه من المقرر إقلاع أولى الرحلات يوم الثلاثاء القادم 9 يونيو/حزيران. وقالت المصادر: "يجب على المسافرين التعاون على نجاح عملية الاجلاء وعدم تشكيل ضغط على القائمين بالعمل"، مضيفة أنه سيتم التواصل مع المسافرين هاتفيًا وإخبارهم بمكان وزمان عمل التحاليل الطبية وسيتم فتح مكاتب طيران اليمنية وفتح باب الحجوزات بعد التدشين في عمليه الاجلاء". وتابعت المصادر: "العدد كبير ويتطلب من الجميع الالتزام باللوائح والقوانين وأخذ الحيطة". وفيما يلي برنامج رحلات اليمنية خلال الشهر الجاري الاثنين 8 يونيو/حزيران سيئون/عمان/سيئون الثلاثاء 9 يونيو/حزيران Advertisements سيئون/القاهرة/سيئون الأربعاء 10 يونيو/حزيران سيئون/عمان/سيئون الخميس 11 يونيو/حزيران سيئون/القاهرة/سيئون الجمعة 12 يونيو/حزيران عدن/بومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون السبت 13 يونيو/حزيران سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الاحد 14 يونيو/حزيران عدن/بومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة

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