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مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والحديدة

متابعات_ الخليج 365

 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.

 

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وجرى خلال الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو 2020م، ضخ 470,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 377,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,326 فردا.

 

كما واصل المركز ،تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

 

وجرى خلال الفترة 28 مايو إلى 3 يونيو 2020م، ضخ 357,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض

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