أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 7 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف مواطنا وثلاثة من أطفاله في عتمة https://www.elyamnelaraby.com/484451/ "مسام" ينتزع 852 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري https://www.elyamnelaraby.com/484457/ الجيش يسيطر على مواقع جديدة في مديرية نهم شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/484458/ تدشين المرحلة الثانية من حملة التوعية بكورونا في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/484462/ Advertisements لحج .. تشكيل لجنة من السلطة المحلية والقطاع الخاص لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/484464/ مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/484465/ اللواء الزبيدي يلتقي مسؤولين في بعثة المملكة المتحدة https://www.elyamnelaraby.com/484467/ قتلى وجرحى من المليشيات جراء انفجار عبوة ناسفة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/484468/ مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/484469/ أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/484470/

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