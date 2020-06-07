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مقتل طفل وإصابة آخر في الحديدة بانفجار لغم حوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

مقتل طفل وإصابة آخر في الحديدة بانفجار لغم حوثي

متابعات_ الخليج 365

 قُتل طفل في الحادي عشر من عمره وأصيب طفل في التاسعة، بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، في مناطق رعي بقرية الفلاح بالحديدة.

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وذكرت مصادر محلية، أن انفجار اللغم حدث في منطقة رعي أغنام، بينما كان الطفلان يتواجدان فيها أثناء رعيهما أغنامهما عند الرابعة والنصف عصر الأحد 7 يونيو 2020.

 

وقال مصدر محلي، إن الانفجار خلف نفوق عدد من الدواب، علاوة على مقتل طفل في الحادي عشر من عمره وإصابة شقيقه بشظايا في أجزاء متفرقة من جسمه نقل بعدها إلى مستشفى زبيد ومن ثم إلى مدينة الحديدة

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