شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لقاتل الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان وهو مخضب بدمائه .. ومفاجأة بشأن هويته (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول صورة لقاتل الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان وهو مخضب بدمائه .. ومفاجأة بشأن هويته (شاهد)





قتل، اليوم الأحد، الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني، على يد طباخه اليمني، والشيخ مسفر يعد أحد رموز قبيلة قحطان في المملكة العربية السعودية والخليج. وقال ملتقى قبائل شريف قحطان، بمحافظة الحرجة، في بيان له: سيتم تشييع جثمان الشيخ مسفر خلال الساعات القليلة المقبلة. إلى ذلك، أفاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني قُتل غدرًا داخل منزله في محافظة الحرجة بمنطقة عسير جنوب المملكة على يد شخصين يمنيين أحدهما طباخه. إلى ذلك، زعمت حسابات أخرى أن الشرطة تدخلت وألقت القبض على واحد من الجناة عالأقل.





قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لقاتل الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان وهو مخضب بدمائه .. ومفاجأة بشأن هويته (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.