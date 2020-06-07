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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: مفاجأة بشأن سبب وفاة الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني أحد رموز قبائل السعودية





نعت عدد من القبائل والشخصيات السعودية والخليجية، قبل قليلن وفاة الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني، أحد رموز قبيلة قحطان، بعد سنوات من العمل الإنساني والخيري. وأعلن ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي على “تويتر”، وفاة الشيخ مسفر ناصر بن وقيان السنحاني بمحافظة الحرجة، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه في الساعات القليلة المقبلة، وسط إجراءات وقائية معينة. وضجت مواقع التواصل حول سبب وفاة الشيخ مسفر بن وقيان، إذ تداولت مصادر محلية أحاديث عن وجود قضية قتل في محافظة الحرجة بحق مواطن سعودي، مبينة أن الجناة شخصين يمنيين أحدهم يدعى ياسر ويوجد على الآخر آثار دماء. بدورها، قالت قبيلة آل منصور يام في بيان نعي: نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لقبيلة سنحان قحطان في الفقيد الراحل الشيخ مسفر بن ناصر وقيان صاحب الأيدي الكريمة والمواقف النبيلة. وكان الشيخ مسفر بن وقيان، محبوبا من الصغير والكبير، نظرا للخير الذي كان يفعله، إذ قال أحد النشطاء بحقه: رجل جانبه الإنساني بقى في مخيلتي، قابلته لأول مرة في حياتي ولم أعلم انها الأخيرة.





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